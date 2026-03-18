Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), trabaja en la elaboración de la convocatoria para participar en el Proceso de Asignación de Plantel para el Ingreso a la Educación Media Superior Pública en el Estado de Sonora, Prepason 2026-2027, como parte de la estrategia para consolidar el legado educativo y garantizar la continuidad del desarrollo en la entidad.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, informó que el registro formal iniciará en mayo, dando pie a que miles de estudiantes aseguren su espacio en alguno de los más de 180 planteles distribuidos en la entidad. Asimismo, destacó que este proceso es la entrada para que las y los jóvenes sonorenses se conviertan en los protagonistas del crecimiento estatal: "Prepason es la herramienta para que nadie se quede atrás y para que nuestra juventud cuente con las bases necesarias para los retos del futuro".

Gobierno de Sonora trabaja en la elaboración de la convocatoria de Prepason 2026-2027: SEC

Por otro lado, el titular de la SEC dio a conocer que durante el proceso de ingreso se mantendrán criterios de equidad y orden, es decir, se tomará en cuenta la cercanía de la escuela secundaria de origen de los planteles de bachillerato, así como la disponibilidad de espacios, con la finalidad de asegurar que cada uno de los jóvenes aspirantes tenga una opción digna y de calidad.

Gámez Gamboa hizo un llamado a los padres de familia y tutores para que acompañen a los estudiantes en esta etapa, ya que contribuir a la comunidad en este proceso es significativo y clave para construir un sistema educativo sólido. También exhortó al alumnado que está por egresar de secundaria a permanecer atento a la información oficial en el portal https://educacion.sonora.gob.mx/ y en las redes sociales de la dependencia.

Bajo el modelo del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), Sonora reafirma su visión de estado al brindar herramientas académicas que permiten a los estudiantes decidir entre continuar con sus estudios superiores o incorporarse con éxito al ámbito laboral. En este esfuerzo participan subsistemas clave como Cobach, Cecyte, Conalep, Dgeti, Dgetacym, Prepa ISEA, CEB, Cedart-Inbal y Cecati-Caed, consolidando un frente común por la educación incluyente y de excelencia.

Gobierno de Sonora trabaja en la elaboración de la convocatoria de Prepason 2026-2027: SEC

Fuente: Tribuna del Yaqui