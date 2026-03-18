Guardianes del Manglar en Huatabampo buscan preservar el medio ambiente; participan en diplomado

Huatabampo, Sonora.- Jóvenes integrantes de la agrupación Guardianes del Manglar representaron al Puerto de Yavaros en el diplomado impulsado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac).

Rubén Ceceña Miranda, director del Instituto Huatabampense de la Juventud, indicó que el Filac es un espacio internacional donde participan jóvenes y líderes de distintos territorios de América Latina para prepararse en temas de medio ambiente, cambio climático y defensa de los pueblos originarios.

Hoy quiero felicitar con mucho orgullo a nuestros ingenieros de Guardianes Del Manglar que hoy representan a nuestra comunidad en el diplomado… Mi reconocimiento para Leonardo Cozarit, Francisco Amarillas y Mildreth Lugo por seguir preparándose, por levantar la voz por el medio ambiente y por demostrar que cuando hay compromiso con la tierra y con la comunidad se pueden lograr grandes cosas", expresó.

Ceceña Miranda manifestó que hoy más que nunca queda claro que cuando la gente de las comunidades indígenas se prepara, el futuro de los pueblos se vuelve más fuerte.

También agradezco al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por impulsar estas oportunidades y de manera especial a Carlos Arnulfo Corral Alday, director del INPI en Sonora, y a Juan Pablo López Aguilera por su respaldo y por seguir abriendo puertas para que más personas se preparen y representen con orgullo a nuestro territorio", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui