Hermosillo crece en apoyos para las familias: Madeleine Bonnafoux en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- Desde la llegada del gobierno actual y con la visión del alcalde Antonio 'Toño' Astiazarán, se ha tenido la prioridad por el desarrollo de las familias y el trabajo de la mano con ellas, destacó la titular del Sistema DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún.

La directora del DIF en la capital señaló que se trabaja en el reforzamiento del programa 'Ayudar', que consiste en la formación de una base de datos para contar con la información de todas las asociaciones civiles con presencia en Hermosillo, de todo tipo de causas.

Madeleine Bonnafoux dijo que antes de formar esta red de apoyo y de información de las diferentes organizaciones ciudadanas, no se contaba con información ni detalles de acciones que se tenían para el beneficio de la comunidad vulnerable.

Por eso mucha gente se va quedando aquí, porque se trabaja en el tema de la situación de calle, porque la gente sí es dadivosa; entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos hacer? Organizar la generosidad con la necesidad y, si entran a la página, van a encontrar a la organización que ayuda y las causas", añadió.

En plática con los integrantes de la Mesa Cancún, destacó las acciones de la dirección de Asistencia Social y más, con la adopción del alcalde Astiazarán y su esposa Patricia Ruibal de Casa Galilea para ofrecer albergue temporal a las personas en situación de calle.

Aspiraciones políticas

En la charla con los integrantes de la Mesa Cancún, no dejó claro si buscará aparecer por un cargo de elección popular en la boleta, solo que quedará a disposición de su partido para cualquier acción en la que se le requiera.

Fuente: Tribuna del Yaqui