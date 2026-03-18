Inauguran centro de distribución Mirage en Hermosillo; Alfonso Durazo destaca inversión

Hermosillo, Sonora.- Con la presencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, se inauguró el centro de distribución Mirage, que beneficiará al mercado de todo el noroeste de México.

En su mensaje de inauguración, el gobernador Alfonso Durazo, dijo que Sonora es el segundo estado con más crecimiento en el sector manufacturero y entre los que menos desempleo registran, lo que da confianza para la inversión extranjera y nacional.

Resaltó que el costo total del centro de distribución de aires acondicionados Mirage en Hermosillo, que abastecerá a la demanda del mercado del noroeste de México y parte de Estados Unidos, superó los 260 millones de pesos y que traerá mano de obra y generación de empleos.

Es una gran satisfacción estar aquí, particularmente porque somos testigos del inicio de funcionamiento de una nueva inversión en la entidad que trae empleo y, cuando el empleo es justamente remunerado, nos permite sustentar una política de bienestar en el largo plazo", apuntó.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó la generación de empleo formal en la capital sonorense y posicionarse como una de las ciudades de mayor crecimiento en el noroeste de México.

Astiazarán Gutiérrez señaló la calidad de mano de obra que se tiene en Hermosillo y que deposita la confianza en nuevas inversiones y la llegada de más empresas y proyectos.

Pedro Ignacio Dabdoub, presidente del consejo de Grupo Mirage, mencionó que la decisión de instalar el centro de distribución en Hermosillo respondió a la confianza en Sonora, pese a que estudios iniciales sugerían ubicarlo en otra entidad.

Sonora se consolida como un destino estratégico para la inversión. Inauguramos el nuevo CEDIS de Mirage en Hermosillo, una empresa 100 % sonorense que hoy es referente internacional. Con una inversión de 260 MDP y la generación de más de mil empleos, demostramos que nuestro… pic.twitter.com/TH3H6pHD4a — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui