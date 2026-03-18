"La minería mexicana es competitiva a nivel mundial": Lorenia Valles

Cananea, Sonora.- La senadora Lorenia Valles participó como ponente en el Primer Encuentro Nacional de Municipios Mineros, en la ciudad de Cananea, donde aseguró que "el sector minero nacional es competitivo a nivel mundial, pues México no solo es uno de los principales países productores de minerales, sino que goza de un valor geoeconómico al ser frontera con el mercado más importante, que es Estados Unidos".

En el encuentro organizado por el Gobierno de Cananea, así como las asociaciones mineras AALMAC y AMSAC, la también presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República mencionó que esta semana comenzaron las conversaciones hacía la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuya fecha clave es el 1 de julio de 2026.

"La magnitud del T-MEC es tal que este tratado comercial representa 29 porciento del producto interno bruto global y 30 porciento de la producción minera del mundo. Además, las economías mexicana y estadounidense están muy vinculadas, pues se trata de los principales socios comerciales: 83 porciento de las exportaciones de México tienen como destino a Estados Unidos, mientras que 17 porciento de las exportaciones de este país llegan al mercado mexicano", aseveró.

La sonorense agregó que México está entre los primeros lugares mundiales en la producción de 16 minerales, siendo el primer productor de plata, el segundo en fluorita, el tercero en sulfato de sodio y wollastonita, el cuarto en plomo, además de la relevancia en zinc, yeso, oro, cobre y otros; posición que permitirá el cumplimiento de los objetivos del Plan México y del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

El Plan México es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el T-MEC siga siendo el motor de la prosperidad compartida. El Plan Sonora que impulsa el gobernador Alfonso Durazo también suma a este propósito, ya que nuestro estado lidera el desarrollo de las industrias emergentes de electromovilidad, semiconductores y energía. Para ello, la minería es un sector fundamental", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui