Le condonan adeudo de 21 mil pesos en Oomapasc; Antonio es apoyado en Audiencia del Pueblo de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Antonio Olivarría tiene 58 años de edad y hace dos años sufrió un infarto cerebral que lo dejó paralizado de la mitad de su cuerpo; desde entonces vive sin poder utilizar su brazo y pierna izquierdos, además de dificultad en el movimiento de su mano derecha.

Esa situación lo tiene dependiendo de una silla de ruedas y no se puede valer por sí mismo para varias de las actividades que realizaba con facilidad, pues señala que era una persona muy activa.

"Imagínate, de la noche a la mañana no poder caminar; yo era técnico en refrigeración y andaba de arriba para abajo todo el día", comentó en la Audiencia del Pueblo.

Antonio lamenta que, por no poder trabajar, se vio obligado a solicitar el apoyo de las autoridades a pesar de sentir pena, por lo que acudió a la jornada de Audiencia del Pueblo, que encabeza el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, en la que se reciben solicitudes de parte de la ciudadanía.

Le pedí un apoyo para la cuestión alimenticia, ya que soy discapacitado y dependen de mí mi esposa y dos nietos, pues la verdad necesito de una ayuda. También le hice la petición de su ayuda para poder pagar mi recibo de agua potable, que me llegó ya de 21 mil pesos. Afortunadamente, sí me lograron ayudar, me lo condonaron y me van a meter en el programa de discapacidad", aclaró a TRIBUNA.

Respuesta a necesidades

En el marco de esas audiencias en las que el munícipe busca la cercanía con las y los cajemenses y conocer sus necesidades para buscar soluciones, Javier Lamarque Cano atendió a otras 14 personas. De primera mano escuchó las solicitudes y necesidades de esos ciudadanos, las mismas que encausó con los titulares de las distintas dependencias municipales para dar solución favorable a tales demandas.

Hubo solicitudes de apoyo en temas de mejoramiento de vivienda, infraestructura urbana, servicios públicos, espacios deportivos, autoempleo, asistencia social y otras gestiones para adultos mayores y personas con discapacidad, principalmente.

Perdonan adeudo de 21 mil pesos en Oomapasc en Audiencia del Pueblo de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui