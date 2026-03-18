¿LLOVERÁ en Hermosillo HOY? Este es el pronóstico del CLIMA y temperaturas del 18 de marzo

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir este miércoles 18 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, más vale que te prepares desde temprano, ya que el clima en Hermosillo tendrá cambios marcados a lo largo del día: una mañana fresca que dará paso a temperaturas elevadas por la tarde. Saber cómo evolucionará el tiempo será clave para evitar golpes de calor o exposición excesiva al sol.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal Meteored.mx, este miércoles 18 de marzo de 2026 estará dominado por cielo despejado y condiciones completamente soleadas en la capital sonorense. Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá templado. Entre las 05:00 y las 06:00 horas, la temperatura rondará los 19°C, con cielo despejado y viento flojo proveniente del este, con velocidades de entre cinco y 13 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Para las 08:00 horas, el termómetro comenzará a subir hasta los 21°C, ya con cielo completamente soleado y viento ligero del noreste. Aunque el índice UV será bajo en este periodo, el incremento será constante conforme avance la mañana. Hacia las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 30°C, con una sensación térmica de 28. En este punto, el índice UV sube a nivel alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor de protección entre 15 y 25.

El calor se intensificará durante la tarde. A partir de las 14:00 horas, Hermosillo registrará temperaturas máximas de 35°C, con sensación térmica de 32°C. El cielo seguirá completamente despejado, lo que favorecerá una mayor exposición solar. El viento será moderado, proveniente del suroeste, con velocidades de entre 11 y 30 kilómetros por hora, lo que podría generar una ligera sensación de alivio, aunque sin reducir significativamente el calor.

Para las 17:00 horas, las condiciones se mantendrán similares, con 35°C y viento moderado del oeste. Aunque el índice UV bajará hacia niveles bajos, el calor acumulado seguirá siendo importante.

Por la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma gradual, aunque sin llegar a temperaturas frías. A las 20:00 horas se esperan alrededor de 30°C, con cielo despejado y viento moderado del oeste, con velocidades de entre 13 y 25 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 25°C, con viento flojo del suroeste de entre 4 y 9 kilómetros por hora, lo que permitirá condiciones más estables para el descanso.

Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse bien hidratado y usar protección solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)