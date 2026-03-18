Malecón turístico del Cochórit, Empalme, no podrá ser utilizado en Semana Santa

Empalme, Sonora.- Por decisión de las autoridades municipales, y para evitar que se le provoquen daños, el nuevo malecón turístico que se construye en el Cochórit no podrá ser utilizado en el próximo periodo vacacional de Semana Santa (SS).

Lo anterior debido a que no ha sido concluido, pero en el entendido de que el acceso estará prohibido solo para los vehículos y motocicletas, pues las personas sí podrán acceder a pie, tanto a zonas peatonales como a los arroyos vehiculares.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC), Martín Moreno Egurrola, dijo que esta decisión fue consensuada en reunión de preparativos para el próximo periodo de asueto por Semana Mayor, y a propuesta del alcalde Luis Fuentes Aguilar.

Indicó que al momento la obra, que se ejecuta con recursos estatales, muestra un avance de alrededor del 85 por ciento, cuyos trabajos deberán ser suspendidos preventivamente durante los días fuertes de Semana Santa, que es cuando más afluencia de visitantes se registra en este concurrido balneario.

Fuente: Tribuna del Yaqui