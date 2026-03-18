Más de 273 mil toneladas de residuos son retirados de playas de Bahía de Kino en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Patronato Kino Limpio y Seguro dio a conocer un balance positivo de las acciones realizadas durante 2025, donde sobresale la recolección de más de 9 mil bolsas de basura en Bahía de Kino, cifra que refleja el impacto de las jornadas permanentes de saneamiento en este destino turístico.

César Camacho, coordinador de operaciones del organismo, explicó que uno de los principales programas implementados es la modalidad 'El Carretón', mediante la cual se han intervenido al menos 12 kilómetros de superficie en puntos estratégicos.

En total, se retiraron más de 273 mil toneladas de residuos de las playas de Bahía de Kino, resultado de un trabajo constante enfocado en preservar la imagen y el entorno natural de la región", comentó.

Más de 273 mil toneladas de residuos son retirados de playas de Bahía de Kino

Entre las áreas atendidas, detalló, se encuentran el bulevar Mar de Cortés, la carretera alterna hacia Punta Chueca y el tramo carretero que conecta la entrada de Kino con la carretera 36, zonas que registran alta afluencia de visitantes.

Puntualizó que estas labores se realizan con una cuadrilla fija compuesta por entre cuatro y seis personas, en su mayoría adultos que participan de manera continua durante todo el año. A este equipo se suma una cuadrilla variable, integrada en distintos periodos por estudiantes y personas que enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral, lo que también contribuye a generar oportunidades de ingreso.

El Patronato mantiene una colaboración permanente con autoridades estatales y municipales, lo que permite fortalecer las campañas de limpieza y ampliar su alcance a lo largo de los 12 meses. Esta coordinación ha sido clave para atender las necesidades en temporadas de mayor actividad turística", contó.

En ese sentido, informó que durante el año anterior, en un periodo de 16 semanas, se recolectaron 480 bolsas tipo jumbo, equivalentes a cerca de siete mil 200 kilogramos de basura, principalmente en tramos carreteros, lo que evidencia la magnitud del problema de residuos en la zona.

Más de 273 mil toneladas de residuos son retirados de playas de Bahía de Kino

Se identificó que abril encabezó la lista con más de 61 mil toneladas recolectadas, seguido de junio, mayo y agosto, lo que coincide con periodos vacacionales y fines de semana largos, cuando se incrementa significativamente la presencia de turistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui