Navojoa enfrenta crisis de drenaje: 420 kilómetros de tubería requieren reemplazo urgente

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), se estima que alrededor del 70 por ciento de la tubería de drenaje en la ciudad se encuentra colapsada y urge cambiarla para revertir este problema.

En total, el municipio de Navojoa tiene poco más de 600 kilómetros de tubería sanitaria, tanto en el casco urbano como en el área rural, por lo que alrededor de 420 kilómetros son los que se deben rehabilitar.

Hay mucho drenaje colapsado, son temas que no se atendieron; el 70 por ciento se necesita cambiar, pero hay drenajes que son prioridad y son más emergentes; esos son los drenajes que se llaman atarjeas, que son donde desembocan las aguas negras de las viviendas", explicó Jorge Alberto Elías Retes.

El munícipe indicó que, para poder resolver el tema del drenaje, se encuentran rehabilitando al menos siete colectores, los cuales están a más de siete metros de profundidad y algunos registran hasta dos kilómetros de tubería colapsada, por lo que se tiene que instalar nueva de 32 o hasta 42 pulgadas.

Esas son grandes obras que se están haciendo ya en la actualidad; nada más te puedo hablar de siete colectores en este momento, como lo son el Centenario, Nogalitos, Sonora, Deportiva, y vamos a ir a Tierra Blanca, el cual es más de un kilómetro, y también a Tesia con más de dos kilómetros", puntualizó Elías Retes.

Por su parte, Artidoro Lagarda Yescas, titular de Oomapas Navojoa, detalló que en el caso del colector Sonora faltan menos de 100 metros para terminar su rehabilitación y en el caso del nuevo colector Nogalitos faltan menos de 400 metros, por lo que esperan que pronto mejore el flujo de drenaje en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui