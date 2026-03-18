Ciudad Obregón, Sonora.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que este jueves 19 de marzo se presentará baja presión en el servicio de agua potable en tres colonias ubicadas al sur del municipio, debido a trabajos de conexión de línea.

De acuerdo a la información proporcionada por la paramunicipal, las colonias afectadas serán Faustino Félix, Cortinas y Constitución, donde los usuarios podrían experimentar disminución en el suministro durante varias horas.

Según lo indicado por el Organismo Operador, las maniobras darán inicio a las 8:00 de la mañana y se prevé que el servicio quede restablecido de manera gradual alrededor de las 3:00 de la tarde del mismo día.

Oomapasc solicitó la comprensión de la ciudadanía ante estas labores, además de recomendar a los habitantes de las zonas involucradas tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de afectación.

Oomapasc alerta sobre baja presión de agua este jueves 19 de marzo en tres colonias de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui