Oomapasc alerta sobre baja presión de agua este jueves 19 de marzo en tres colonias de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que este jueves 19 de marzo se presentará baja presión en el servicio de agua potable en tres colonias ubicadas al sur del municipio, debido a trabajos de conexión de línea.
De acuerdo a la información proporcionada por la paramunicipal, las colonias afectadas serán Faustino Félix, Cortinas y Constitución, donde los usuarios podrían experimentar disminución en el suministro durante varias horas.
Según lo indicado por el Organismo Operador, las maniobras darán inicio a las 8:00 de la mañana y se prevé que el servicio quede restablecido de manera gradual alrededor de las 3:00 de la tarde del mismo día.
Oomapasc solicitó la comprensión de la ciudadanía ante estas labores, además de recomendar a los habitantes de las zonas involucradas tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de afectación.
Fuente: Tribuna del Yaqui