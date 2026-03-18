Padre hace malabares para salvar a su hija con leucemia, hospitalizada en Ciudad Obregón

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un padre de familia realiza malabarismo en las calles con el propósito de reunir fondos para el tratamiento médico de su hija. La niña, llamada Mónica Valeria y de 4 años de edad, fue diagnosticada con leucemia y actualmente se encuentra internada en un hospital de Ciudad Obregón. Ante los altos costos que implica esta enfermedad, el jefe de familia decidió salir a la vía pública para solicitar aportaciones voluntarias de los automovilista.

Las jornadas del hombre llamado Juan transcurren en el cruce de la avenida Monterrey y la calle Tlaxcala, de San Luis Río Colorado. Aprovechando los altos de los semáforos, ejecuta su rutina de malabares frente a los vehículos, esperando recibir el apoyo económico que le ayude a solventar los gastos de hospitalización, terapias y los traslados necesarios, ya que la distancia entre su domicilio y el hospital suma cientos de kilómetros.

El caso se hizo conocido gracias a los usuarios en Internet. Numerosos ciudadanos documentaron en video el trabajo del padre, explicando el motivo detrás de su esfuerzo. La difusión en redes sociales tiene como meta ampliar la red de ayuda. Las personas han comenzado a compartir la información, organizar donativos y enviar mensajes de aliento para Mónica Valeria. Además, dentro de estas plataformas, han surgido propuestas para crear campañas de financiamiento colectivo.

Esta iniciativa busca habilitar donaciones, con la intención de agilizar la llegada de dinero y brindar un soporte económico constante a la familia, reduciendo la necesidad de buscar dinero bajo el sol.

Juan pide a las personas que lo apoyen con lo que sea posible

¿Qué es la leucemia?

La leucemia, el padecimiento que afecta a la niña, es un tipo de cáncer originado en la médula ósea, el tejido responsable de fabricar las células sanguíneas. La enfermedad causa una sobreproducción de glóbulos blancos defectuosos que no cumplen su función, afectando el equilibrio del organismo. Como consecuencia, el cuerpo reduce su capacidad para transportar oxígeno, combatir infecciones y detener hemorragias.

Esto complica el estado de salud de quienes la padecen y en el caso de los niños, se trata del tipo de cáncer más frecuente, siendo la leucemia linfocítica aguda una de las variantes más comunes.

Mónica Valeria, de 4 años, recibe tratamiento en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui