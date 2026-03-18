Hermosillo, Sonora.- Autoridades estatales avanzan en los últimos detalles del Bosque Urbano La Sauceda, como parte de los preparativos para la inauguración de su segunda etapa y la conmemoración de su primer aniversario, que encabezará el gobernador Alfonso Durazo; en la supervisión del avance del espacio consolidado como punto clave de convivencia, cultura y bienestar para las familias sonorenses, se contó con la presencia de la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña.

En el transcurso de la supervisión, Ocaña resaltó el gran impacto que es la recuperación de La Sauceda, destacando la importancia de este tipo de acciones que tiene el gobernador sonorense de rescatar patrimonios históricos, restaurarlos y devolverlos a la ciudadanía como espacios dignos y seguros que cuenten con vocación social y ambiental, promoviendo la convivencia sana entre familia y amigos.

Paulina Ocaña supervisa los avances del Bosque Urbano La Sauceda rumbo a su primer aniversario

Por otra parte, Alejandra Castro, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, anunció que esta segunda etapa trae consigo nuevas atracciones como la trotapista de tartán más grande de Sonora, el área de lanchitas y el Pabellón Kinético; esto permite fortalecer la oferta deportiva y cultural del parque para beneficio de la ciudadanía. Reforzando su palabra, Carlos Zatarain, comisionado de Ecología y Desarrollo Sustentable, expuso que se han plantado más de 11 mil árboles, arbustos y cactáceas, contribuyendo a la recuperación ambiental del área y al fortalecimiento del pulmón ecológico de Hermosillo.

Asimismo, el coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Melitón Sánchez, dio a conocer que, con el propósito de ampliar las opciones para la práctica del deporte y la activación física, también se rehabilitarán tres canchas deportivas. Por su parte, el director de La Sauceda, Jesús Madrid, expuso la cartelera artística y cultural que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo, que incluye actividades gratuitas para toda la familia.

Datos significativos del Bosque Urbano La Sauceda

Inversión total acumulada de 592 millones 530 mil pesos en sus dos etapas

La segunda etapa contempla una inversión de 170 millones 330 mil pesos en 2026

Se destinan 60 millones de pesos al Parque Estatal Cerro de la Cementera, como expansión ecológica del bosque

Más de 500 mil visitantes desde la reapertura del Bosque Urbano La Sauceda

Realización de 56 eventos culturales gratuitos y 46 talleres

Beneficio directo a más de cinco mil 300 participantes y 462 emprendedores locales

Paulina Ocaña supervisa los avances del Bosque Urbano La Sauceda rumbo a su primer aniversario

Fuente: Tribuna del Yaqui