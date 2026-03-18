Rechaza Tribunal Estatal Electoral cambio de nombre e identidad del PRD Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) aprobó por unanimidad la impugnación interpuesta por la diputada Gabriela Tapia Fonllem y demás militantes de su partido, para evitar el cambio de nombre, estatutos e identidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sonora.

El fallo del Tribunal Estatal Electoral es con base en las omisiones internas del PRD, en la que se convocó a la asamblea celebrada el pasado 25 de enero, afectando y vulnerando los derechos políticos de las y los consejeros a los que no se convocó.

La secretaria general del pleno, Adilene Montoya Castillo, sometió a votación de los integrantes del pleno, la exposición de la impugnación interpuesta en febrero pasado.

Promovidos por diferentes personas que ostentan los cargos de consejeras y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática Sonora, en contra de la celebración de pleno ordinario, celebrada el pasado 25 de enero, así como de la convocatoria correspondiente, ello por estimar que hubo actos u omisiones que afectaron sus esferas de derechos políticos", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui