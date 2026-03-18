Renuncia comisario de Seguridad Pública de Navojoa; Roberto Antonio Fuentes Domínguez asume

Navojoa, Sonora.- El comisario de Seguridad Pública, Lázaro Ariel Parra Portillo, presentó su renuncia al cargo este miércoles 18 de marzo, abriendo paso a un cambio inmediato en la dirección de la corporación municipal, donde Roberto Antonio Fuentes Domínguez tomó protesta tras ser votado por el Cabildo de Navojoa con 21 votos a favor.

Fuentes Domínguez se desempeñaba como suboficial en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navojoa, cargo que ocupa desde marzo de 2020, tras una carrera de 18 años como Policía Preventivo y de Tránsito Municipal en Caborca.

Entre sus antecedentes destacan reconocimientos por desempeño en Caborca, así como constancias emitidas por instituciones como el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Policía Federal.

El eventual relevo ocurre tras la salida de Parra Portillo, quien iniciará su proceso de jubilación luego de más de 30 años de servicio. Los regidores destacaron la trayectoria de Portillo y señalaron el profesionalismo que lo caracteriza.

#TribunaInforma | Roberto Antonio Fuentes Domínguez tomó protesta como comisario de Seguridad Pública en #Navojoa tras ser votado por el Cabildo de Navojoa con 21 votos a favor uD83DuDEA8 pic.twitter.com/2Fc6AHX9QC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui