¡Sonora te protege! Se han aplicado más de seis millones de vacunas contra el Covid-19: Salud

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las estrategias para prevenir contagios, reducir complicaciones y evitar casos graves de la enfermedad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), dio a conocer detalles específicos de las dosis administradas contra el Covid-19 durante el periodo de 2021 a 2026, informando que se obtuvo un resultado significativo que consta de más de seis millones 500 mil vacunas aplicadas.

La dependencia agradece el esfuerzo y compromiso del personal de salud que ha participado en estas acciones, destacando las brigadas comunitarias que han llevado la vacuna a cada rincón de Sonora, además de las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención. Asimismo, este resultado ha sido posible gracias al fortalecimiento del trabajo en conjunto entre instituciones de salud, en coordinación con los sectores público, privado y social.

¡Sonora te protege! Se han aplicado más de seis millones de vacunas contra el COVID-19: SSP

Es importante mencionar que en sectores clave como personal de salud, docentes, personal administrativo, estudiantes, población escolar, personas migrantes y grupos en situación de movilidad, se ha priorizado la vacunación, cubriendo los 72 municipios del estado; sin dejar atrás la implementación de brigadas casa por casa y la implementación de macrocentros de vacunación que han facilitado a la población el acceso a la vacuna.

La SSP hizo un llamado a todos los ciudadanos para que aprovechen los últimos días de vacunación contra enfermedades respiratorias antes del cierre de la campaña, que será el próximo 3 de abril, ya que es la mejor medida de prevención y protección colectiva, dejando en claro que las vacunas salvan vidas.

#Tendencias | A seis años del Covid-19: Lo que se conoce HOY del virus declarado pandemia el 11 de marzo de 2020 uD83EuDDA0uD83DuDDD3?https://t.co/5lbj4wh7Sb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui