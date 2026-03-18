Staus y Steus emplazan a huelga en la Universidad de Sonora ante falta de avances en negociaciones

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) y de Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) emplazaron a huelga a las autoridades de la Universidad de Sonora (Unison) como respuesta a la falta de avances en las mesas negociadoras, ya que consideran que, en general, las propuestas presentadas son insuficientes. Aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que se sabe.

De tal forma, el Staus escogió como fecha tentativa el día 30 de abril de 2026, a las 17:00 horas, mientras que en el caso del Steus podría ocurrir el próximo 16 de abril de 2026. Cabe precisar que confirmaron la decisión los representantes de ambos sindicatos, Cuauhtémoc Nieblas Cota (Staus) y Alejandro Manzanares Morales (Steus), por lo que estaremos al pendiente de cualquier cambio.

De hecho, Nieblas Cota explicó que esta decisión se toma luego de tres mesas de negociación sin resultados favorables, por lo que se determinó, mediante asamblea, iniciar el proceso correspondiente. Lo que están exigiendo es un aumento del 0.8 por ciento directo al salario; sin embargo, la institución académica respondió que únicamente tiene autorizado un 4 por ciento sin prestaciones, situación con la que no están de acuerdo.

Foto de Staus

En cuanto a Manzanares Morales, quien tomó protesta de su cargo el 12 de diciembre de 2025, mencionó que el emplazamiento forma parte del proceso legal de revisión contractual. Además, agregó que, aunque ya se realizaron seis mesas, todavía no hay avances. Lo único que les han ofrecido es un 4 por ciento al salario y un 2 por ciento en prestaciones, lo cual consideran muy similar a lo otorgado el año pasado.

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Una vez entregado el pliego petitorio en Rectoría de la Universidad de Sonora, realizaron un breve recorrido desde la calle Rosales hasta Palacio de Gobierno, durante el cual comenzaron a repetir en voz alta cada una de las solicitudes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no queda más que esperar a ver cómo se resuelve finalmente esta situación entre los empleados y la administración estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui