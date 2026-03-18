A tan solo un mes de abrirse el registro de ingreso de la UES, se han registrado más de 4 mil aspirantes

Hermosillo, Sonora.- El registro de aspirantes de la Universidad Estatal de Sonora (UES) ha sido un éxito total, teniendo una gran respuesta por parte de los jóvenes sonorenses a tan solo un mes de su apertura; hasta el momento, más de cuatro mil jóvenes han iniciado su proceso de ingreso, con mayor interés en las licenciaturas en Enfermería, Administración de Empresas, Medicina General y Comunitaria y Fisioterapia.
Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, subrayó la gran respuesta que se obtuvo por parte de los aspirantes, confirmando la confianza en la oferta educativa de la institución y en el impulso del gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer una educación superior más accesible, pertinente y vinculada al desarrollo de Sonora, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.
La fecha límite para realizar el pago del registro, que son 400 pesos, y para enviar el certificado de bachillerato o el kárdex de calificaciones de preparatoria con avance al quinto semestre, es el próximo 22 de mayo; por ello, la UES hace un llamado a los aspirantes para completar su trámite en tiempo y forma. Posteriormente, los exámenes de admisión se llevarán a cabo del 1 al 5 de junio en modalidad presencial, como parte de un proceso transparente que busca brindar certeza a quienes desean integrarse a la comunidad universitaria.
La institución educativa informó que existen opciones de ingreso directo para aspirantes con promedio igual o mayor a 95 en bachillerato; aquí te mencionamos en cuáles ingenierías y licenciaturas aplican:
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería en Geociencias
- Ingeniería en Horticultura
- Ingeniería en Mecatrónica
- Ingeniería en Software
- Industrial en Manufactura
- Licenciatura en Administración de Empresas
- Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
- Licenciatura en Agronegocios
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Contaduría y Finanzas e Inversiones
La Universidad Estatal de Sonora hizo un cordial llamado a las y los interesados en cursar alguno de sus programas educativos a registrarse y completar su proceso de admisión a través del portal aspirantes.ues.mx antes de que el registro cierre; además, en el portal también podrán consultar la convocatoria, requisitos y fechas importantes.
Fuente: Tribuna del Yaqui