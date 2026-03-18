Hermosillo, Sonora.- El registro de aspirantes de la Universidad Estatal de Sonora (UES) ha sido un éxito total, teniendo una gran respuesta por parte de los jóvenes sonorenses a tan solo un mes de su apertura; hasta el momento, más de cuatro mil jóvenes han iniciado su proceso de ingreso, con mayor interés en las licenciaturas en Enfermería, Administración de Empresas, Medicina General y Comunitaria y Fisioterapia.

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, subrayó la gran respuesta que se obtuvo por parte de los aspirantes, confirmando la confianza en la oferta educativa de la institución y en el impulso del gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer una educación superior más accesible, pertinente y vinculada al desarrollo de Sonora, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.

A tan solo un mes de abrirse el registro de ingreso de la UES, se han registrado más de 4 mil aspirantes

La fecha límite para realizar el pago del registro, que son 400 pesos, y para enviar el certificado de bachillerato o el kárdex de calificaciones de preparatoria con avance al quinto semestre, es el próximo 22 de mayo; por ello, la UES hace un llamado a los aspirantes para completar su trámite en tiempo y forma. Posteriormente, los exámenes de admisión se llevarán a cabo del 1 al 5 de junio en modalidad presencial, como parte de un proceso transparente que busca brindar certeza a quienes desean integrarse a la comunidad universitaria.

La institución educativa informó que existen opciones de ingreso directo para aspirantes con promedio igual o mayor a 95 en bachillerato; aquí te mencionamos en cuáles ingenierías y licenciaturas aplican:

Ingeniería Biomédica

Ingeniería en Geociencias

Ingeniería en Horticultura

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería en Software

Industrial en Manufactura

Licenciatura en Administración de Empresas

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

Licenciatura en Agronegocios

Licenciatura en Comercio Internacional

Licenciatura en Contaduría y Finanzas e Inversiones

La Universidad Estatal de Sonora hizo un cordial llamado a las y los interesados en cursar alguno de sus programas educativos a registrarse y completar su proceso de admisión a través del portal aspirantes.ues.mx antes de que el registro cierre; además, en el portal también podrán consultar la convocatoria, requisitos y fechas importantes.

A tan solo un mes de abrirse el registro de ingreso de la UES, se han registrado más de 4 mil aspirantes

Fuente: Tribuna del Yaqui