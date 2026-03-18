Valle del Mayo festejará el Día del Agricultor este jueves por parte del Inifap

Navojoa, Sonora.- Con la demostración de distintas variedades de trigo y garbanzo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) anunció el festejo por el Día del Agricultor 2026 en el valle del Mayo.

El festejo será este jueves 19 de marzo a partir de las 08:00 horas en el sitio experimental del valle del Mayo, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera estatal Navojoa-Huatabampo.

Se espera que, como parte del programa, se realice un recorrido en batangas, donde, a través de cuatro estaciones, los asistentes podrán conocer más a detalle las variedades de trigo y garbanzo que hay, así como los métodos idóneos para su siembra.

Durante la estación uno se expondrá el tema de 'Maleza en trigo', impartida por los especialistas L.M. Tamayo Esquer y H.A. García Mendívil, mientras que en la estación número dos se expondrá el tema de 'Trigo: variedades y enfermedades' impartido por F. Cabrera Carbajal y P. Félix Valencia.

Por último, en las estaciones tres y cuatro se expondrán los temas, 'Clima y Riegos', así como 'Garbanzo: Variedades y enfermedades'.

Fuente: Tribuna del Yaqui