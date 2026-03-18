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Navojoa

Valle del Mayo festejará el Día del Agricultor este jueves por parte del Inifap

Los agricultores conocerán las distintas variedades de cultivos para siembra, así como los métodos idóneos para generar una buena producción en el sur de Sonora

Valle del Mayo festejará el Día del Agricultor este jueves por parte del Inifap
El evento se realizará sobre la carretera estatal Navojoa-Huatabampo Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Con la demostración de distintas variedades de trigo y garbanzo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) anunció el festejo por el Día del Agricultor 2026 en el valle del Mayo.

El festejo será este jueves 19 de marzo a partir de las 08:00 horas en el sitio experimental del valle del Mayo, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera estatal Navojoa-Huatabampo.

Se espera que, como parte del programa, se realice un recorrido en batangas, donde, a través de cuatro estaciones, los asistentes podrán conocer más a detalle las variedades de trigo y garbanzo que hay, así como los métodos idóneos para su siembra.

Durante la estación uno se expondrá el tema de 'Maleza en trigo', impartida por los especialistas L.M. Tamayo Esquer y H.A. García Mendívil, mientras que en la estación número dos se expondrá el tema de 'Trigo: variedades y enfermedades' impartido por F. Cabrera Carbajal y P. Félix Valencia.

Por último, en las estaciones tres y cuatro se expondrán los temas, 'Clima y Riegos', así como 'Garbanzo: Variedades y enfermedades'.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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