Zumbatón 2026: El reto de resistencia fitness más divertido del año en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El próximo 28 de marzo, el Teatro al Aire Libre de La Sauceda se convertirá en el escenario del evento fitness más emocionante del año: el Zumbatón 2026. Organizado por un grupo de entusiastas del fitness, este evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los participantes.

El Zumbatón 2026 es un reto de resistencia física que busca promover la actividad física y el bienestar en la comunidad. Los participantes se reunirán a las 7:00 horas para registrarse y prepararse para el evento, que dará inicio a las 8:00 horas.

Estamos emocionados de presentar este evento que busca fomentar la actividad física y la diversión en nuestra comunidad. El Zumbatón 2026 es una oportunidad para que las personas se unan y se diviertan mientras mejoran su salud y bienestar", dijo Marco Antonio Villa, uno de los organizadores.

Los participantes podrán disfrutar de música, baile y ejercicio, así como de un ambiente lleno de alegría y energía. Además, todos los participantes recibirán reconocimiento oficial y los 10 primeros lugares serán premiados con medallas.

Premios:

Primer Lugar: 12 mil pesos en efectivo y medalla

12 mil pesos en efectivo y medalla Segundo Lugar: 7 mil pesos en efectivo y medalla

7 mil pesos en efectivo y medalla Tercer Lugar: 4 mil pesos en efectivo y medalla

Para inscribirse, los interesados pueden llamar al 662 936 5163 o 662 101 0175. No te pierdas la oportunidad de ser parte del evento fitness más divertido del año.

Detalles del Evento:

Fecha: 28 de marzo

Lugar: Teatro al Aire Libre de La Sauceda

Presencia: 7:00 horas

Inicio: 8:00 horas

Fuente: Tribuna del Yaqui