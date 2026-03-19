Ayuntamiento de Navojoa dona terreno para la construcción de viviendas a Conavi

Navojoa, Sonora.- Avanza el Programa de Vivienda para el Bienestar en el municipio de Navojoa con la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del terreno donde se construirá el complejo multifamiliar.

Se trata de 47 hectáreas ubicadas en el sector oriente de Navojoa sobre la carretera rumbo al Pueblo Mágico de Álamos, las cuales fueron ratificadas por Conavi como factibles y viables para la construcción del proyecto habitacional.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes explicó que, una vez recibido el plan ejecutivo final por parte de Conavi, iniciarán las gestiones de proyectos de servicios e infraestructura pública para la nueva zona habitacional, así como un plan de conectividad vial y desarrollo comercial.

Nos dimos a la tarea de buscar las hectáreas necesarias de terreno para las cuatro mil 500 viviendas que son las que Conavi puede colocar en el municipio; viendo la necesidad después de hacer un estudio… Lo hemos hecho lo más rápido posible para que esto sea pronto una realidad", expresó.

Por su parte, Ernesto García Minjares, delegado de Conavi en Sonora, afirmó que se espera una derrama económica para el municipio de Navojoa por más de dos mil 500 millones de pesos (mdp) entre la obra civil de construcción, así como la generación de empleos directos e indirectos, además del pago a proveedores.

El alcalde Elías Retes ha mostrado mucha disposición y ganas de aterrizar este programa en Navojoa; es un excelente gestor apoyado por sus colaboradores… Por Conavi reiteramos que sí es viable y factible, lo hemos analizado en nuestras mesas técnicas de trabajo donde intervienen otras instancias federales como Conagua, Semarnat y la CFE", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui