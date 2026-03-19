Clima HOY en Hermosillo 19 de marzo: ¡Alerta! Prevén CALOR y temperaturas de 39°C

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir este jueves 19 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, más vale que te prepares desde temprano. El calor será protagonista a lo largo del día y la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles elevados en horas clave, por lo que será importante tomar precauciones para evitar golpes de calor o afectaciones por el sol. Aquí la información del clima y el tiempo para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, este jueves 19 de marzo se espera un día completamente despejado, con temperaturas que irán en ascenso desde las primeras horas hasta alcanzar valores muy altos por la tarde. Durante las primeras horas del día, el ambiente será templado. Alrededor de las 05:00 horas, la temperatura se ubicará en los 20°C, con cielo despejado y viento del noreste de entre siete y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Meteored.mx

Para las 06:00 horas, el termómetro bajará ligeramente a 19°C, manteniendo condiciones estables y viento del noreste de entre ocho y 15 kilómetros por hora. Hacia las 08:00 horas, el ambiente comenzará a calentarse con una temperatura de 22°C y cielo completamente soleado. El viento será moderado, también del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. A partir del mediodía, el calor se intensificará de forma considerable.

A las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 33°C, con una sensación térmica de 31 grados y un índice UV alto de nivel siete, lo que implica riesgo para la piel sin protección. El punto más crítico del día llegará entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 39°C, con sensación térmica de hasta 36°C. Durante este periodo, el viento cambiará hacia el oeste, con velocidades de entre cinco y 20 kilómetros por hora, incrementando hasta 14 y 30 kilómetros por hora por la tarde.

Para la noche, las condiciones seguirán estables, pero con temperaturas aún elevadas. A las 20:00 horas, se esperan 33°C, con viento del oeste de entre 14 y 27 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 29°C, con cielo despejado y viento más ligero del oeste, de entre 3 y 13 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar durante el día, evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación y utilizar ropa ligera.

Fuente: Tribuna del Yaqui