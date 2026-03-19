"Con Plan México, carne seca y chiltepín tendrán denominación de origen": Lorenia Valles

Ciudad de México.- Desde la tribuna del Senado de la República, la senadora Lorenia Valles Sampedro declaró que la carne seca y el chiltepín podrán tener denominación de origen, pues forman parte de las acciones de la campaña 'Hecho en México' del Plan México, la estrategia de desarrollo industrial promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior durante su intervención para hablar a favor del dictamen que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el cual deviene de la iniciativa que la legisladora impulsó para reconocer la cocina tradicional como parte de las expresiones culturales y artísticas de México, estableciendo la obligación de la federación, así como de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de promover la riqueza culinaria del país.

La cocina tradicional mexicana es parte de nuestra identidad nacional y, desde 2010, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nuestra herencia culinaria se ha gestado a través de los siglos, en gran medida, por obra de los pueblos indígenas y de las mujeres que han transmitido sus saberes y prácticas de la cocina por generaciones", manifestó.

Valles Sampedro reconoció que la necesidad de promover el mencionado cambio a la Ley, aprobado por unanimidad en el Pleno del Senado de la República, busca favorecer a las productoras y a los productores, y fomentar el turismo comunitario mediante la difusión de la riqueza culinaria y de sus recetas; además de reivindicar a quienes han hecho posible que la cocina mexicana sea una de las más reconocidas del mundo

En tierras sonorenses, la carne asada, las tortillas de harina y el bacanora forman parte de nuestra tradición; este último, entre los 18 productos mexicanos con denominación de origen gracias a sus raíces históricas, sobre todo, las condiciones naturales del entorno y el proceso de elaboración artesanal que logran una producción única. Con la carne seca y el chiltepín, nuestro estado gozará de tres productos con dicha distinción", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui