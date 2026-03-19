Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) hizo un llamado a la población para que refuercen medidas de prevención ante el incremento de temperaturas que se registrará en Sonora durante esta semana; por ello, es primordial evitar afectaciones como la deshidratación y golpes de calor, especialmente en los grupos más vulnerables, ya que se pueden afectar gravemente si no se tratan de inmediato.

El responsable estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, doctor Plácido Bernardo Ramírez Uribe, mencionó que es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que informó que en la entidad las altas temperaturas se presentan antes que en otras regiones del país. Asimismo, realizó las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 9:00 y las 17:00 horas

Utilizar ropa ligera y de colores claros

Usar gorra, sombrero y lentes de sol

Ponerse protector solar

¡Cuídate de las altas temperaturas! Salud Sonora exhorta a prevenir golpes de calor y deshidratación

Ramírez Uribe destacó que las personas que realizan actividades al aire libre, como trabajadores de la construcción o del campo, son quienes corren mayor riesgo, por lo que deben hidratarse constantemente y tomar descansos frecuentes para reducir la fatiga por calor. También, las niñas, niños y adultos mayores corren el riesgo de descompensarse con mayor facilidad.

"Las recomendaciones puntuales son evitar la exposición, mantenerse hidratado y protegerse; si vemos a una persona desorientada en la calle, hay que llamar al 911 para que reciba atención oportuna", indicó el doctor, señalando los síntomas en los cuales se tiene que poner atención, como mareo, sed intensa y desorientación; es necesario actuar de inmediato para evitar complicaciones, así como también ubicar plazas o lugares frescos donde se puedan resguardar del calor si es necesario.

uD83CuDF21?uD83DuDD25 ONDA DE CALOR ELEVA TEMPERATURAS ARRIBA DE 40°C EN SONORA



Hermosillo figura entre las zonas más afectadas por el calor extremo.



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Fuente: Tribuna del Yaqui