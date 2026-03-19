Día del Agricultor: Celebran en Navojoa a la comunidad agrícola; muestran avances tecnológicos

Navojoa, Sonora.- El campo experimental Norman E. Borlaug celebró el tradicional Día del Agricultor en el valle del Mayo, donde estudiantes agrónomos, así como productores agrícolas de la región, aprendieron las variantes del trigo y garbanzo, así como las técnicas idóneas para su cultivo, riego y cuidado.

De acuerdo a los organizadores, el sitio experimental del valle del Mayo cumplió 81 años de ser la cuna de la transformación tecnológica en el campo, lo cual ha permitido que tanto el valle del Mayo como el Yaqui sean considerados como los 'graneros de México'.

Como parte del programa, se organizó un recorrido en batangas, donde los asistentes visitaron cinco estaciones informativas, donde destacan los temas de 'Control de maleza en trigo', 'Variedades de trigo y manejo de enfermedades', 'Análisis sobre clima y riegos', así como 'Variedades de garbanzo y su sanidad', impartidos por especialistas en tecnología agrícola.

Con este recorrido se pretende que el campo experimental siga siendo pilar de conocimiento para los trabajadores encargados de alimentar al país, así como un área para la práctica de los jóvenes estudiantes de la carrera de agronomía en los distintos planteles de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui