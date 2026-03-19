Ciudad Obregón, Sonora.- El tema de la seguridad pública en Cajeme se atiende permanentemente, según el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que ocasionalmente se envían nuevos elementos de la policía estatal.

"Estamos trabajando con todas las instituciones federales, estatales y municipales, coordinando esfuerzos para dar los mejores resultados en materia de seguridad; debo reconocer que no ha sido nada fácil, pero se debe reconocer también que hemos ido avanzando", señaló.

Al ser entrevistado durante su gira de trabajo por el municipio de Cajeme, el mandatario destacó que la policía municipal ha hecho un gran trabajo y ha mejorado bastante.

En el caso de Cajeme tenemos a un presidente municipal sumamente colaborativo y eso multiplica la posibilidad de mejorar los resultados que hacemos y que damos las instituciones de seguridad. Esta colaboración con la policía municipal y las autoridades municipales es imprescindible para conseguir este mejoramiento progresivo que se va presentando aquí en Ciudad Obregón", dijo.

Dio a conocer que ocasionalmente se refuerza el estado de fuerza en territorio cajemense y que actualmente hay 300 elementos adicionales en la ciudad.

Durazo afirma que la seguridad en Ciudad Obregón se refuerza; se incorporan 300 elementos policiales

Fuente: Tribuna del Yaqui