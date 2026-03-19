Durazo entrega más de cuatro mil becas en Cajeme y motiva a estudiantes a seguir luchando por sus sueños

Ciudad Obregón, Sonora.- Cuatro mil 113 becas Sonora de Oportunidades para niñas y niños estudiantes del municipio de Cajeme entregó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante visita de trabajo al sur de Sonora y aprovechó para invitar a los estudiantes a seguir luchando por sus sueños.

La entrega se realizó en el gimnasio municipal 'Manuel Lira García', donde el mandatario estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, además de otros funcionarios y legisladores.

Durazo Montaño dijo que este programa de becas es uno de los más importantes de su administración, al compartir que él fue producto de una de ellas. "Los sueños que uno tiene de niño se pueden materializar; a las mamás y papás, apoyen a sus hijos, denles confianza, no solo los apoyen, sino que enséñenles a soñar", dijo el mandatario estatal.

En su mensaje, el gobernador recordó que entre 2022 y 2025 se entregaron dos mil 666 millones 539 mil pesos en becas en beneficio de 561 mil 115 estudiantes sonorenses, destacando que tan solo en Cajeme son 24 mil 178 becas para estudiantes de primaria y secundaria del 2022 al 2026, con una suma de inversión de 449 millones 713 mil pesos.

En representación de las y los estudiantes beneficiados, la niña Loreto Montessat, de 8 años de edad y que cursa tercer grado de primaria, agradeció por las becas que permiten continuar con su formación escolar. "Cuando somos niños soñamos con ser doctores, maestros, ingenieros o simplemente ser alguien que ayude a los demás, pero para lograrlo tenemos que estudiar y hoy con esta beca usted nos está ayudando a seguir soñando", dijo en su emotivo mensaje.

Por su parte, el alcalde cajemense destacó el compromiso del gobernador al destinar mil millones de pesos del presupuesto estatal en ese apoyo que permite a niñas, niños y jóvenes sonorenses poder continuar sus estudios. "Ningún gobernador había tenido tanto compromiso con la niñez y la juventud que estudia; en esta ocasión las becas se van a entregar a estudiantes de primaria en el marco del programa Sonora de Oportunidades", subrayó Lamarque Cano.

Cifra

2,097

Niñas y 2,016 niños de primaria recibieron su beca acompañados de sus madres y padres.

Fuente: Tribuna del Yaqui