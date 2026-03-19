Enfermería, ingeniería y psicología lideran la demanda: Rector del Itson, en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El rector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Jesús Héctor Hernández López, dio a conocer que las carreras con mayor demanda durante el proceso de inscripciones han sido la licenciatura en Enfermería, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Software, Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica y la licenciatura en Administración.

Explicó que el proceso de recepción de solicitudes inició desde el mes de febrero su proceso de admisiones, abriendo sus programas educativos para que los aspirantes puedan integrarse a las distintas carreras que ofrece la institución.

El rector de la mencionada institución señaló que, aunque actualmente existe disponibilidad en los programas, algunas carreras tienden a saturarse rápidamente.

Entre ellas se encuentra la licenciatura en Enfermería, donde el número de estudiantes admitidos se limita debido a la capacidad de los campos clínicos disponibles en el sector salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui