Está garantizado el abasto de agua en todo el estado para este verano y el 2026: CEA

Hermosillo, Sonora.- Ariel Monge Martínez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Sonora, indicó que el agua está asegurada para este verano gracias a las lluvias registradas en 2025 y lo que va de 2026.

Sonora tendrá abastecimiento de agua asegurado para este verano y para más, por la temporada de lluvias que se registró y las obras hidráulicas que se han realizado en diferentes puntos en la entidad, aseguró Ariel Monge Martínez.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Sonora comentó que el agua se tiene asegurada, pues se cuentan con grandes reservas, pero además las lluvias del 2025 y lo que va de 2026 han beneficiado para abatir la sequía por la que atravesaba la entidad.

El comisionado en Sonora dijo que sigue la responsabilidad de los habitantes por cuidar el agua y conservarla, por lo que es una tarea en la que han trabajado con la sociedad organizada.

Están garantizadas las fuentes, el acceso a las fuentes del agua está garantizado incluso a largo plazo; lo tenemos que acompañar con un cuidado y un manejo del agua, porque sí tenemos dotación suficiente para bastantes años", afirmó.

Señaló que el agua está garantizada para todos los municipios, incluyendo los de mayor población como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas y Nogales.

El titular de la CEA en Sonora explicó que uno de los ejes centrales ha sido el fortalecimiento de las fuentes de agua mediante obras hidráulicas y acciones que permiten una mayor captación y distribución del recurso, lo cual ha sido clave para mejorar las condiciones de abasto en distintas regiones.

Monge Martínez manifestó que el reto cada año es garantizar el suministro de agua en los municipios, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la entidad. Además, para este año en Sonora, se espera mayor cantidad de lluvias que los dos años anteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui