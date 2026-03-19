Gira de trabajo del gobernador Alfonso Durazo por Cajeme; entrega becas y 'Colección 25 para el 25'

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 19 de marzo, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una productiva gira de trabajo por el municipio de Cajeme, la cual contempló tres eventos de carácter cultural y educativo, en la cual estuvo acompañado por el alcalde Javier Lamarque Cano y el titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC), Froylán Gámez Gamboa.

En primera instancia, el titular del ejecutivo estatal participó en el corte del listón e inauguración de la librería 'Teresita Urrea' del Fondo de Cultura Económica (FCE); posteriormente, se trasladó a la Plaza Álvaro Obregón, en donde presidió la ceremonia de entrega de la colección de libros '25 para los 25'.

En dicho evento, Durazo Montaño destacó la importancia de la lectura, partiendo de la consideración de que los libros le permiten a la comunidad conocer el contexto en el que vive y ampliar sus horizontes, pero particularmente adquirir conocimientos sobre diferentes temas y problemáticas.

Más tarde, en el gimnasio Manuel Lira García, el mandatario estatal hizo entrega de la Beca Sonora de Oportunidades para alumnos de nivel primaria, donde fueron más de cuatro mil apoyos dados a los menores.

#CiudadObregón | Entregan Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (@AlfonsoDurazo), becas para escuelas primarias de Cajeme, acompañado de Froylán Gámez (@FroylanGamezG), titular de la SEC, y del alcalde Javier Lamarque Cano (@JavierLamarque_)uD83EuDD13



uD83DuDCF7 Omar Rodríguez / Tribuna pic.twitter.com/T0r6mtAkbl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui