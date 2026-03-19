Hermosillo, Sonora.- En coordinación con el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo consolida avances históricos en la reducción de la pobreza laboral en Sonora, resultados que se integran en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo mediante estrategias económicas y sociales para el bienestar de las familias.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, destacó que estos indicadores muestran la planeación estratégica del estado, orientada hacia acciones más efectivas, que parten de la visión de desarrollo que impulsa el mandatario estatal en alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con datos recientes compartidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, en 2025 México registró el nivel más bajo de pobreza laboral en los últimos 20 años, al ubicarse en 33.9 por ciento. Este indicador mide si el ingreso que una persona obtiene por su trabajo cubre las necesidades básicas de su familia, reflejando el impacto directo de las políticas económicas y sociales en la calidad de vida de la población.

Gobernador Durazo consolida reducción de pobreza laboral con estrategias en el Plan Estatal de Desarrollo. Foto: Cortesía Gobierno del Estado

En Sonora, recordó la funcionaria, estos avances también se reflejan con claridad. El estado alcanzó un nivel de pobreza laboral de 24.44 por ciento, la más baja en 15 años y, además, por debajo del promedio nacional, resultado de la atracción de inversiones, la generación de empleos formales y el fortalecimiento del mercado laboral que promueve el mandatario estatal.

Desde la Oficina del Ejecutivo Estatal, explicó, la coordinación es permanente para vincular estos resultados con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, logrando así continuidad a políticas públicas que aseguren un crecimiento económico con impacto social sostenido.

Con esta ruta de planeación y trabajo institucional, Sonora avanza en la consolidación de un modelo de desarrollo que se traduce en más oportunidades, mejores ingresos y bienestar duradero para las familias, reafirmando el compromiso del mandatario estatal con un crecimiento incluyente y con resultados tangibles para la población, subrayó.

Gobernador Durazo consolida reducción de pobreza laboral con estrategias en el Plan Estatal de Desarrollo. Foto: Cortesía Gobierno del Estado

Fuente: Tribuna del Yaqui