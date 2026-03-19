San Luis Río Colorado, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), terminó exitosamente los trabajos de recarpeteo con carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Universidad Estatal de Sonora (UES), de San Luis Río Colorado; esta acción es en el marco del compromiso de mejora a la infraestructura educativa del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Esta obra benefició a dos mil 45 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo, invirtiendo ocho millones 15 mil 91 pesos que sirvieron para la colocación de carpeta asfáltica, base hidráulica y riego de liga para mejorar la circulación vehicular y el acceso al campus; así como también se habilitaron 348 cajones de estacionamiento, de los cuales 10 están destinados a personas con movilidad reducida, además de la instalación de topes y señalización horizontal para ordenar el tránsito dentro del área.

Gobierno de Sonora fortalece infraestructura universitaria con obra en la UES de San Luis Río Colorado

El gobernador Alfonso Durazo continúa impulsando este tipo de obras que tienen como objetivo el fortalecer los espacios educativos y así brindar mejores condiciones para la formación de las y los estudiantes sonorenses. Asimismo, este trabajo es consolidado como una mejora bastante significativa para la infraestructura universitaria del municipio.

El avance físico del trabajo es de un 100 por ciento; por ello, se realizó el corte de listón por parte del Coordinador General del Cecop, Mtro. Melitón Alberto Sánchez Durazo; el alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez; el delegado de Gobernación, Ricardo Lugo Moreno, y el director de la Universidad Estatal de Sonora en San Luis Río Colorado, Ing. Carlos Enrique Ramírez Escamilla.

Gobierno de Sonora fortalece infraestructura universitaria con obra en la UES de San Luis Río Colorado

Fuente: Tribuna del Yaqui