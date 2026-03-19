Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), atendió las necesidades de vivienda en el municipio de San Javier y realizó la entrega de nuevas unidades habitacionales a seis familias de distintas localidades; se otorgaron cinco pies de casa y una vivienda completa, construidos con materiales duraderos.

Estas acciones forman parte del programa Vivienda Nueva en el marco del seguimiento a la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con la finalidad de atender a la población que requiere certeza patrimonial, así como también mejorar sus condiciones habitacionales y, lo primordial, ayudar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Gobierno de Sonora respalda a familias de San Javier con el programa de Vivienda Nueva

Con una inversión de un millón 488 mil pesos se diseñaron las unidades habitacionales en beneficio de las familias; la vivienda completa consta de dos recámaras, un baño completo y también cuenta con un área social, con una superficie de 40 metros cuadrados, edificada a base de losa de cimentación, techo de vigueta y casetón; además se incluyeron acabados, lavadero y tinaco.

En cambio, los pies de casa fueron construidos con losa de cimentación, muros de block, incluyendo techo de vigueta y bovedilla, así como también instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarios completos. Con este respaldo se fortalece la atención a las comunidades con rezago en materia de vivienda, dándole solución y contribuyendo al bienestar de las familias sonorenses.

Gobierno de Sonora respalda a familias de San Javier con el programa de Vivienda Nueva

Fuente: Tribuna del Yaqui