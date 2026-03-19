Inauguran librería 'Teresita Urrea' del FCE en Ciudad Obregón; Lamarque destaca importancia de leer

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de las acciones y estrategias que se llevan a cabo en el estado de Sonora para la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes y la cultura de la paz, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, atestiguó y presidió, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la librería 'Teresita Urrea' del Fondo de Cultura Económica (FCE).

El edil cajemense también participó en la entrega de la colección de libros '25 para el 25', dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, ante quienes destacó la importancia de este tipo de acciones para el desarrollo cultural del municipio, al señalar que los libros representan una herramienta esencial para el conocimiento, la formación de identidad y la construcción de una sociedad más justa.

Estos eventos son fundamentales para seguir reforzando la cultura en nuestro municipio, con los libros que son base fundamental del conocimiento; hoy es sin duda un día de luz, porque todo evento cultural ilumina a los pueblos. Los libros y la lectura no solamente conservan, sino que refuerzan y recrean la cultura de los pueblos; leer es fundamental para ampliar nuestra percepción y visión del mundo", afirmó Lamarque Cano.

Agregó que, a través de los libros, quienes tienen el hábito de la lectura refuerzan su identidad, pueden conocer otras culturas y adquirir conocimientos que les permitan contribuir en la transformación y construcción de una mejor sociedad.

Leer es sembrar flores en el alma para que nazcan arcoíris y valles de luz para todas y todos; leer es aprender a conocer el mundo y conocernos nosotros; leer siempre va a ser un soporte fundamental para construir una sociedad más justa, democrática, de paz, bienestar y felicidad para todas y todos", subrayó el edil cajemense.

La nueva Librería 'Teresita Urrea' del Fondo de Cultura Económica se encuentra ubicada en la calle 5 de Febrero #265 Norte, en la colonia Centro, abriendo sus puertas al público en general con el objetivo de acercar el conocimiento a la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui