Invitan a la edición 78 de la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Sonora de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La edición 78 de la Muestra Internacional de Cine está disponible en la Cineteca Sonora; la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), invitan a la comunidad a disfrutarla. Se trata de una oportunidad para apreciar una cuidada selección de cine contemporáneo producido en distintas regiones del mundo.

La muestra, que estará disponible hasta el 28 de marzo, reúne 11 películas provenientes de países como México, Francia, Alemania, Irán, Noruega, Brasil, Tailandia, España, Ucrania, Japón y Túnez, con una diversidad de miradas, lenguajes cinematográficos y contextos culturales.

El programa incluye títulos reconocidos en festivales internacionales. Destacan producciones que han formado parte de la selección oficial del Festival de Cannes, así como obras presentadas en el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes a nivel mundial. Asimismo, se integra el clásico Underground (1995), dirigido por Emir Kusturica, ganador de la Palma de Oro en Cannes, una de las obras más influyentes del cine europeo contemporáneo.

Los boletos para la 78 Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Sonora tienen un costo general de 50 pesos y de 25 pesos para estudiantes y personas adultas mayores. El cupo es limitado a 95 personas por función, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación en taquilla. La agenda de actividades culturales de la entidad está disponible en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui