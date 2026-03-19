La región del Mayo busca protegerse del dengue y sarampión: Alcalde de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Alcaldes del sur de Sonora mantuvieron una primera reunión regional intersectorial para abordar temas de salud como el dengue, rickettsia y sarampión junto a la Jurisdicción Sanitaria número cinco.

Por su parte, el alcalde anfitrión, Jorge Alberto Elías Retes, precisó que el municipio de Navojoa ha realizado 127 jornadas de descacharre durante el último año, recolectando más de 699 toneladas de cacharros para eliminar la formación de posibles criaderos del mosco transmisor del dengue o garrapatas, en beneficio de 145 mil habitantes del área urbana y rural.

El munícipe mencionó que además el Centro de Atención Animal ha aplicado más de tres mil 132 dosis para desparasitación externa de perros y gatos, así como mil 788 consultas veterinarias, mientras que la Dirección de Salud ha brindado dos mil 714 consultas médicas gratuitas, repartiendo más de 14 mil 805 medicamentos, sin olvidar que se ha atendido a más de tres mil 700 personas en cuestión de salud visual.

Fuente: Tribuna del Yaqui