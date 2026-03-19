Municipio arranca recarpeteo en 18 vialidades para mejorar calles en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo puso en marcha un programa de recarpeteo que contempla la rehabilitación de 18 vialidades en distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad para miles de ciudadanos.

El alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, constató la primera intervención en la calle República de Panamá, en donde iniciaron los trabajos con el retiro del asfalto dañado para sustituirlo por una nueva carpeta de mayor durabilidad.

Este tipo de acciones responde a las solicitudes ciudadanas y forma parte de una estrategia para atender vialidades prioritarias que conectan con escuelas, comercios y rutas de transporte público. En esta primera etapa se contempla la rehabilitación de siete calles, beneficiando directamente a más de 5 mil 500 personas que transitan por la zona", detalló el munícipe.

Arranca recarpeteo en 18 vialidades para mejorar calles en Hermosillo

Abundó que la obra en República de Panamá abarca una longitud de 1.8 kilómetros y representa una inversión de 6.5 millones de pesos. Los trabajos incluyen fresado de la carpeta asfáltica, bacheo superficial y profundo, aplicación de riego de protección, colocación de microcarpeta caliente y pintura vial, con una fecha estimada de conclusión para abril de 2026.

Finalmente, Antonio Astiazarán mencionó que a estas acciones se suman jornadas intensivas de bacheo en diversos puntos de Hermosillo, con cuadrillas que laboran en turnos diurnos y nocturnos para atender reportes ciudadanos.

Con ello, el municipio de Hermosillo busca ofrecer vialidades más seguras, eficientes y en mejores condiciones, tanto para residentes como para visitantes de la ciudad", enfatizó.

Arranca recarpeteo en 18 vialidades para mejorar calles en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui