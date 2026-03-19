Noche y madrugada frías en Sonora: Este es el pronóstico del clima para HOY 19 de marzo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves y la madrugada de mañana viernes se presentan con condiciones que, aunque en apariencia estables en gran parte del noroeste del país, esconden cambios importantes en temperatura y ambiente. Mientras en otras regiones se esperan lluvias y viento, en Sonora dominará un escenario distinto, influenciado por sistemas atmosféricos que favorecen cielos despejados y variaciones térmicas marcadas.

Ambiente estable en Sonora

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estado de Sonora se mantendrá bajo la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Este sistema propicia condiciones de estabilidad, por lo que no se esperan lluvias durante la noche ni en la madrugada. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá una rápida pérdida de calor durante la noche.

Esto dará lugar a un ambiente frío, especialmente en zonas serranas y áreas rurales. En contraste, en zonas urbanas el descenso térmico será menos pronunciado, aunque se percibirá fresco durante las primeras horas del viernes. Durante la madrugada, las temperaturas en Sonora descenderán de forma notable. En regiones montañosas, el ambiente será de frío a muy frío, con posibilidad de heladas al amanecer.

Estas condiciones son típicas cuando el cielo permanece despejado, ya que no hay nubosidad que retenga el calor acumulado durante el día. Este contraste térmico será más evidente si se considera que durante el día previo se registraron temperaturas elevadas. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en comunidades rurales y zonas altas donde el frío puede ser más intenso.

Onda de calor en Sonora

Para el viernes 20 de marzo, Sonora seguirá siendo uno de los estados más afectados por la onda de calor que persiste en el noroeste del país. Se prevén temperaturas máximas entre 40 y 45 grados Celsius, lo que mantendrá un ambiente muy caluroso durante el día. Este calor intenso contrastará con el frío de la madrugada, generando una amplitud térmica considerable. Es decir, la diferencia entre la temperatura mínima y máxima será amplia, una condición que puede impactar la salud si no se toman medidas preventivas.

En la entidad no se esperan vientos intensos durante este periodo. Sin embargo, en estados cercanos del norte y noreste del país sí se pronostican rachas moderadas, lo que indica una circulación de aire que podría influir ligeramente en la región, aunque sin efectos significativos. La estabilidad atmosférica continuará predominando, por lo que no se anticipan cambios bruscos en el corto plazo.

Panorama nacional: Lluvias y calor

Mientras Sonora mantiene condiciones estables, en otras partes del país el panorama será más dinámico debido a la interacción de canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad.

Lluvias previstas para mañana

Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros):

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos (5 a 25 milímetros):

Estado de México

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros):

Michoacán

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas en el país

40 a 45 grados Celsius:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

35 a 40 grados Celsius:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

30 a 35 grados Celsius:

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas

-5 a 0 grados Celsius con heladas:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

0 a 5 grados Celsius:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Oaxaca

Fuente: Tribuna del Yaqui