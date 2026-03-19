"Nos dio mucho gusto ver que se promocionó a San Carlos": Alcaldesa de Guaymas ante mención de Claudia Sheinbaum

San Carlos, Sonora.- La proyección que se dio de San Carlos en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado miércoles, conocida como la 'Mañanera del Pueblo', beneficiará en mucho a este destino para incrementar la visita de vacacionistas, manifestó la alcaldesa Karla Córdova González.

La presidenta municipal aplaudió la promoción que se hizo del Pueblo Mágico de San Carlos, y se dijo muy agradecida con la mandataria mexicana por ese apoyo que sigue brindando a Guaymas.

Destacó la relevancia que tiene la proyección a nivel nacional con la transmisión de un video promocional, en el que se muestran los muchos atractivos naturales que tiene este destino, en donde, de acuerdo a National Geographic, cuenta con una de las mejores vistas en el mundo.

Nos dio mucho gusto ver que en 'La Mañanera' se promocionó a San Carlos, un destino que nos llena de orgullo por su belleza natural, sus paisajes y todo lo que tiene para ofrecer a México y al mundo", expresó la alcaldesa.

Subrayó que este tipo de difusión fortalece la imagen de este destino como uno de los grandes tesoros turísticos del país, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales y consolidarse como un referente del turismo en Sonora.

Por su parte, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Guaymas y San Carlos, Arturo Mungarro, coincidió en que este tipo de proyecciones que se realizan de este lugar desde el Gobierno de la República va a favorecer en mucho a incrementar la afluencia de visitantes en el futuro.

Eso nos ayuda mucho a lo que nosotros como OCV ya estamos haciendo en materia de promoción de este destino", apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui