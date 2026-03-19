Onda de calor inicia HOY en Sonora con temperaturas de hasta 41°C; aquí el pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planes para salir este jueves 19 de marzo en el estado de Sonora, más vale que consultes el pronóstico del clima y tomes precauciones. El calor no solo se hará presente, sino que comenzará a intensificarse con el arranque de una onda de calor que impactará a gran parte del estado, por lo que será clave cuidar tu piel e hidratarte desde temprano. Aquí todos los detalles.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este jueves 19 de marzo de 2026 se espera un día completamente despejado, sin probabilidad de lluvia y con un marcado aumento de temperaturas hacia la tarde en distintas regiones. Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado. Municipios del norte como San Luis Río Colorado iniciarán con temperaturas cercanas a los 20°C, mientras que en zonas como Sonoyta y Nogales se registrarán valores entre los 14 y 19°C.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

En Hermosillo, la mañana comenzará con alrededor de 18°C, condiciones similares a las de Magdalena de Kino y Caborca. En el sur, ciudades como Ciudad Obregón y Navojoa tendrán temperaturas mínimas cercanas a los 16°C. El cielo permanecerá despejado en toda la región, con condiciones estables para el inicio de la jornada.

A partir del mediodía, el calor aumentará de forma considerable. Se prevén temperaturas máximas que superarán los 40°C en varias zonas, especialmente en el noroeste y centro del estado. San Luis Río Colorado alcanzará hasta 41°C, mientras que Sonoyta y Hermosillo rondarán los 40°C. En Caborca se esperan hasta 39°C, y en Magdalena de Kino también se aproximarán a los 40°C.

En el norte, Agua Prieta registrará alrededor de 35°C y Nogales hasta 36°C. En el sur, Ciudad Obregón llegará a los 37 grados, mientras que Guaymas tendrá máximas cercanas a los 31°C debido a la influencia costera. Estas condiciones marcan el inicio de una onda de calor en Sonora, con ambiente muy caluroso durante la tarde y alta exposición solar.

Para la noche, las temperaturas descenderán, pero se mantendrán templadas. En Hermosillo se esperan alrededor de 18°C, mientras que en el norte y noreste del estado los valores oscilarán entre los 14 y 17°C. En el sur, las temperaturas se ubicarán entre los 16 y 17°C, con cielo despejado en toda la entidad. El viento será del oeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y utilizar protección solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui