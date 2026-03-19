Sonora de Oportunidades: Durazo y Lamarque entregan más de 4 mil becas a estudiantes de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal Javier Lamarque Cano, en conjunto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, hizo entrega de cuatro mil 113 becas Sonora de Oportunidades a estudiantes de escuelas primarias públicas en Cajeme, con el propósito de que más niñas y niños de nivel básico puedan continuar sus estudios sin que la falta de apoyo económico sea una limitante.

"Nunca nadie, ningún gobernador, había tenido tanto compromiso con la niñez y la juventud y, en particular, con las niñas y niños, con las y los jóvenes que son estudiantes; en esta ocasión las becas se van a entregar a estudiantes de primaria en el marco del programa Sonora de Oportunidades", manifestó Lamarque durante el evento, reconociendo el compromiso de Durazo en reducir la deserción escolar y destinar mil millones de pesos para apoyar a que los estudiantes cajemenses continúen sus estudios.

'Sonora de Oportunidades': Lamarque y Durazo entregan más de 4 mil becas a estudiantes de Cajeme

Posterior a la entrega de las tarjetas bancarias, Durazo Montaño dejó en claro que este programa de becas es uno de los más relevantes de su gobierno, permitiendo que los alumnos desarrollen con éxito su formación escolar. Asimismo, señaló que en el período 2022 a 2026, en Cajeme se han entregado 24 mil 178 becas para beneficiar a estudiantes de primaria y secundaria, con una inversión total de 49 millones 713 mil pesos.

Reafirmando el compromiso con la educación, la entrega de la beca se realizó por parte del alcalde y el mandatario estatal en el Gimnasio Municipal 'Manuel Lira García', en compañía del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, y del director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Abraham Sierra, beneficiando a dos mil 97 niñas y dos mil 16 niños de primaria, acompañados de sus madres y padres de familia.

Sonora de Oportunidades: Lamarque y Durazo entregan más de 4 mil becas a estudiantes de Cajeme

Fuente. Tribuna del Yaqui