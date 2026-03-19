Sonora destaca a nivel nacional: Entra al top 10 en confianza hacia su policía de investigación

Hermosillo, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el estado de Sonora logró ubicarse entre las 10 corporaciones de investigación con mayor nivel de confianza ciudadana a nivel nacional. Al ocupar el octavo puesto de las 32 entidades del país, la corporación se consolida como una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos.

Esta información se desprende del estudio publicado por la organización México Evalúa, titulado 'Radiografía de la Impunidad: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México'. Dicho reporte toma como fundamento las estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, un instrumento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El lugar obtenido por la corporación sonorense es un reflejo de la percepción positiva que tiene la sociedad sobre el trabajo diario de las policías de investigación. La población reconoce a estos elementos policiales por su formación técnica y por el rol directo que juegan para resolver delitos, así como en la labor de ejecutar órdenes de aprehensión ordenadas por los jueces.

La imagen de la institución frente a los habitantes se nutre de su capacidad de operación en campo y de los resultados tangibles mostrados a la comunidad. Además, el elevado grado de credibilidad mantiene un vínculo muy cercano con la implementación de programas de profesionalización y con la constante capacitación de los elementos. Los procesos de evaluación, cada vez más estrictos, también suman puntos a favor de la percepción social.

Sonora se coloca en octavo lugar del ranking

Al estar por arriba del promedio en todo el país, el estado de Sonora demuestra una tendencia al alza en el reconocimiento ciudadano hacia las tareas de investigación criminal. Hoy en día, la sociedad observa y califica de manera positiva la eficacia y el profesionalismo de quienes procuran la justicia todos los días en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora