Sonora entra al escenario global de la manufactura electrónica; participa en Expo en California, EU

California, Estados Unidos.- A través de Sonora Global, en la IPC APEX EXPO 2026, la entidad fortalece su presencia en el escenario internacional de la manufactura electrónica, un espacio donde solo un número reducido de entidades mexicanas tiene presencia, logrando participar en el encuentro más importante de la industria en América del Norte, el cual se celebra del 16 al 19 de marzo en Anaheim Convention Center, California.

Sonora Global es una organización privada que se enfoca en la promoción económica, atracción de inversión y la vinculación internacional del estado; al participar en este foro, cobra gran relevancia, ya que reúne a líderes globales de la industria electrónica, fabricantes, proveedores tecnológicos, organismos industriales y representantes gubernamentales.

Sonora entra al escenario global de la manufactura electrónica por participación en IPC APEX EXPO 2026

Esta acción permite que Sonora forme parte de las actividades destinadas a la promoción de capacidades industriales, atracción de inversión extranjera, vinculándose con empresas del sector electrónico e integración a cadenas de valor en América del Norte, abriendo las oportunidades de integración productiva de México con Estados Unidos.

El presidente de Sonora Global, Arturo Fernández, fue invitado a integrarse a un panel dentro del evento para reunirse con actores de la industria e intercambiar perspectivas. También mencionó que esta participación posiciona al estado como un grande en la capacidad de incidir en la conversación internacional sobre manufactura avanzada, incorporándose activamente en los espacios donde se analizan y definen las tendencias de la industria electrónica en América del Norte.

#Sonora | Es presentado en la Universidad Estatal de Sonora el libro: 'La geopolítica de los semiconductores'uD83DuDD34uD83DuDCDAhttps://t.co/XeFgPEOWC1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui