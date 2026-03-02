Alfonso Durazo Montaño da banderazo a construcción de libramiento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante su visita al sur de Sonora, específicamente Navojoa, dio el banderazo de inicio de la construcción del libramiento carretero en Navojoa.

Esta obra comprende la construcción de 22.3 kilómetros de vialidad y se espera concluir el próximo 28 de febrero del 2027, bajo un esquema de concesión a 30 años.

El gobernador de Sonora confesó que, a pesar de que en un inicio el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no confiaba en el esquema de concesiones, lo convenció de que sólo así se podrá construir infraestructura carretera que hoy no puede financiar el Gobierno del Estado.

El gobernador resaltó el apoyo que ha recibido de Navojoa, desde tiempos de campaña, y aseguró que trabaja para la construcción de un acueducto que pueda ayudar a eliminar los problemas que se tienen con el abastecimiento de agua.

Inaugura escuela primaria 'Nueva Creación Fundación Nissan'

Durante su gira de trabajo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró la escuela primaria 'Nueva Creación Fundación Nissan' en el municipio de Navojoa. Las autoridades precisaron que este proyecto tiene 20 años gestionándose y hoy albergará a más de 130 niños, quienes iniciarán clases el día de mañana.

Fuente: Tribuna del Yaqui