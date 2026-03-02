Ayuntamiento de Cajeme capacita a policía y cadetes en detención de personas y diversas técnicas

Ciudad Obregón, Sonora.- Para priorizar el respeto a los derechos humanos de las personas que tengan que ser detenidas por la policía municipal, los cadetes que actualmente están cursando la Academia de Policía en Cajeme fueron capacitados en los temas de detención y conducción de las mismas.

El director de dicha institución comenta que las y los aspirantes a formar parte de las filas de la corporación municipal reciben instrucción especializada en esas técnicas, para garantizar sus derechos y el uso adecuado de la fuerza y los protocolos establecidos por ley.

Destaca que ese tipo de capacitación es parte de la formación integral que las y los futuros policías municipales reciben por parte de la academia, tanto en su forma teórica como práctica, ambas enfocadas al correcto desempeño de sus funciones.

El reforzamiento de los procedimientos de seguridad, control de situaciones diversas y la profesional actuación en distintos escenarios fueron desarrollados mediante prácticos ejercicios bajo la supervisión de un instructor capacitado.

Fuente: Tribuna del Yaqui