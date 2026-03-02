Clima Sonora HOY: ¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío 38 este LUNES 2 de marzo?

Hermosillo, Sonora.- ¿Estás listo para un lunes de contrastes en el clima de Sonora? Antes de salir de casa conviene revisar el pronóstico del tiempo, debido a que el ambiente tendrá cambios importantes: por la mañana se sentirá fresco, pero por la tarde el calor volverá con fuerza en varias regiones. Si tienes actividades al aire libre, este reporte te ayudará a tomar precauciones y planear mejor tu día.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal Meteored.mx, este día un nuevo Frente Frío (el número 38) sobre el noroeste del país interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esto provocará vientos intensos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, especialmente en el noroeste de Sonora.

Así será el clima en Sonora este lunes 2 de marzo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte del estado. En municipios como Agua Prieta y Nogales las mínimas rondarán entre los 12 y 15°C, mientras que en la zona serrana podrían presentarse condiciones frías con posibles heladas. En San Luis Río Colorado se espera una mínima de 19°C y en Hermosillo de 20, por lo que el amanecer será más templado en el centro y noroeste.

Por la tarde cambiará el panorama. El ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, con máximas superiores a los 34°C en gran parte del territorio sonorense. Hermosillo alcanzará los 38°C, Caborca 36, San Luis Río Colorado 35 y Sonoyta 34. En Magdalena y Nogales el termómetro subirá hasta los 34 y 30°C respectivamente. Además, se prevé viento de componente oeste de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el noroeste del estado, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

Por la noche, aunque el calor disminuirá de forma gradual, persistirá un ambiente templado en buena parte de Sonora. El cielo se mantendrá medio nublado durante el día y no se esperan lluvias en la entidad, a diferencia de Sinaloa donde podrían registrarse precipitaciones aisladas.

Este municipio tendrá más calor HOY

Ante la pregunta: ¿cuál será el municipio con más calor este lunes 2 de marzo de 2026? Todo apunta a que Hermosillo encabezará la lista con una temperatura máxima de 38°C, convirtiéndose en la zona más calurosa del estado. Muy cerca estarán Caborca y Arivechi con 36°C, además de San Luis Río Colorado y Villa Pesqueira (Mátape) con 35°C. En el sur, Ciudad Obregón alcanzará 34°C y Huatabampo llegará a 30, mientras que Guaymas se mantendrá en 27°C gracias a la influencia costera.

Fuente: Tribuna del Yaqui