Continuarán avistamientos de ballenas en la región de playas de Miramar y San Carlos

Guaymas, Sonora.- Debido a que es una zona adecuada para su alimentación, que es uno de los objetivos de sus arribos, el avistamiento de ballenas grises en playas de Miramar y San Carlos va a continuar, aseguró Elsa Coria Galindo.

La directora del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (Crrifs), señaló que estos cetáceos son visitantes invernales, pues cada año migran desde las heladas aguas de Alaska hasta áreas más templadas, como las de esta región, para alimentarse y reproducirse.

Explicó que estas ballenas se alimentan en fondos arenosos, como los que tienen las playas de Miramar y San Francisco, en San Carlos, razón por la cual se van a seguir avistando en esta zona, como la que fue vista durante varios días a principios del pasado mes de febrero.

Destacó que por esa razón es muy importante no acercarse mucho a estos animales y dejarlos comer tranquilamente, porque si bien es un espectáculo y una novedad verlas aquí en esta zona, se les debe respetar su espacio para no estresarlas.

Fuente: Tribuna del Yaqui