Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) ha comunicado que el día 3 de abril de 2026 finalizará la jornada de vacunación contra enfermedades invernales en el estado de Sonora de la temporada 2025-2026, por lo que hace un llamado a la población a acudir al centro de unidad de salud más cercano antes de que termine la campaña.

La responsable estatal del Programa de Vacunación Universal, María Concepción Félix Lares, ha explicado que la estrategia se mantiene activa en todo el estado con el propósito de salvaguardar a la población de enfermedades respiratorias de la temporada invernal, ya que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y defunciones, principalmente en los grupos con mayor riesgo y vulnerabilidad.

En abril de 2026 concluye la jornada de vacunación contra influenza, covid-19 y neumococo en Sonora

La vacunación tiene como objetivo principal a las niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, mujeres en estado de gestación, personas mayores de 50 años y personas que padecen enfermedades crónicas o con dos o más enfermedades simultáneas que puedan incrementar el riesgo a una enfermedad grave."Es la oportunidad para quienes aún no se han protegido. La vacuna es segura, gratuita y está disponible para todas y todos; acudir a tiempo puede marcar la diferencia para evitar complicaciones graves durante esta temporada", expresó María Félix.

Ante el temor de otro confinamiento como en COVID-19, aumenta la vacunación contra el sarampión en Hermosillo. En la Unison aplican hasta 500 dosis diarias; Sonora suma 50 casos y México 2,919 en lo que va del año. #Sarampión #Hermosillo #Vacunación #SaludPública pic.twitter.com/w8gakL1oeC — ForoCuatroTv (@ForoCuatroTV) February 14, 2026

Las vacunas aún están disponibles en unidades de centros de salud, también en hospitales y módulos instalados en distintos puntos, además de las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva, las cuales están en distintos puntos de la entidad. La SSP ha enfatizado el llamado a no dejar pasar la fecha límite porque la vacunación es la medida más eficiente para la disminución de complicaciones, hospitalizaciones y defunciones que están relacionadas con enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

Fuente: Tribuna del Yaqui