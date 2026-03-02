Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Claudia Fabiola Santacruz Avilés, hasta el momento se han registrado 100 parejas para la jornada de matrimonios colectivos.

Recordó la convocatoria para inscribirse a este programa, por medio del cual los contrayentes tendrán certeza jurídica; además, comentó que la convocatoria se puso en marcha el pasado 17 de febrero y se cierra el 10 de marzo, mientras que la ceremonia tendrá lugar el día 28 del presente mes en el Centro Magno ubicado por la calle Sinaloa entre Hidalgo y Guerrero.

Agregó que las parejas interesadas pueden acudir a las oficinas del DIF en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Cifra

7

Días más permanecerá abierta la convocatoria para aquellas parejas que desean formalizar su relación.

En Cajeme, 100 parejas se han registrado para la jornada de matrimonios colectivos

Fuente: Tribuna del Yaqui