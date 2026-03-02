Hermosillo, Sonora.- El secretario de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, anunció la expansión del programa Educatrónica en el estado de Sonora, una gran iniciativa que hoy en día prepara a 18 mil estudiantes con el propósito de liderar los sectores de vanguardia tecnológica; esto bajo la premisa de que la transformación profunda de una entidad se mide por la capacidad de su juventud para innovar.

Gámez Gamboa, en compañía del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de la Oficialía Mayor, Luis Javier Ortega Cisneros, dio a conocer más información relevante acerca de la Quinta Competencia Estatal de Robótica que se lleva a cabo a través de la asignatura Educatrónica, mencionando que impulsa el gusto por la ciencia, la innovación y las carreras de ingenierías con mayor demanda en el mercado laboral.

"En Sonora, el talento es nuestra mayor infraestructura": Froylán Gámez impulsa el programa Educatrónica

"Gobernar es planear a 10 y 20 años. Por ello, bajo el liderazgo del gobernador Durazo, estamos construyendo hoy la infraestructura social del mañana. Con Educatrónica, no solo enseñamos robótica; estamos sembrando la semilla de la soberanía tecnológica y el bienestar social en cada rincón de Sonora", destacó el titular de la SEC, resaltando el compromiso del mandatario estatal, Alfonso Durazo, de garantizar la continuidad del proyecto como motor de transformación y, no solo es un tema administrativo, es estratégico.

El mayor reto para los estudiantes de esta edición es crear prototipos que resuelvan problemas de salud, autonomía y seguridad, para después difundir dichos trabajos por la señal de 'Telemax'. Durante la presentación del programa, se enfatizó el importante crecimiento exponencial de esta iniciativa, ya que pasó de 20 a 164 secundarias públicas, con el fin de alcanzar la cobertura total en dicho nivel educativo.

'Tecnología para el Bienestar' es una narrativa que Gámez Gamboa refuerza, ya que alinea la educación con las necesidades humanas más relevantes de la población. "Este no es solo un concurso; es la muestra de que Sonora está lista para el futuro. Estamos formando a los líderes que consolidarán la transformación de nuestra tierra", expresó Gámez Gamboa, concluyendo su informe.

Las fechas destacables de dicha convocatoria son de la siguiente manera: Hasta el 27 de marzo se lleva a cabo la elaboración de proyectos; del 13 al 19 de abril es el pre-registro y, del 20 de abril al 3 de mayo, será el registro definitivo. Las y los aspirantes pueden consultar las bases de la convocatoria en https://educacion.sonora.gob.mx/convocatoria-quinta-competencia-estatal-de-robotica-innovacion-tecnologica-para-el-bienestar-personal

"En Sonora, el talento es nuestra mayor infraestructura": Froylán Gámez impulsa el programa Educatrónica

Fuente: Tribuna del Yaqui